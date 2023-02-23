Насильнику двух малолетних детей в Мангистау дали пожизненный срок

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В Мангистауской области признали виновным М., совершавшего насильственные действия в отношении малолетних. Судом первой инстанции установлено, что осужденный, проживая с женщиной, насиловал ее детей. По совокупности преступлений ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 25 лет.



Судебная коллегия по уголовным делам областного суда пересмотрела по апелляционной жалобе законного представителя несовершеннолетних приговор суда первой инстанции.



В апелляционной жалобе адвокат потерпевших, указал на мягкость назначенного наказания и просил изменить приговор в отношении М., назначив ему пожизненное лишение свободы.



- Постановлением судебной коллегии по уголовным делам Мангистауского областного суда приговор суда первой инстанции в отношении М. был изменен и ему назначили наказание в виде пожизненного лишения свободы. Апелляционная жалоба адвоката - законного представителя несовершеннолетних - потерпевших удовлетворена. В связи с тем, что дело рассмотрено в закрытом режиме, иные подробности не подлежат разглашению, - добавили в пресс-службе областного суда.



Михаил Одинцов