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ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 13:33

Просмотров: 1003

Ожоги тела получил молодой парень в результате пожара в 12 микрорайоне Актау

Пожар произошел утром 20 марта в 47 доме 12 микрорайона Актау. В результате происшествия пострадал молодой человек 2001 года рождения, он получил термические ожоги, его госпитализировали. Об этом сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.

Место происшествия. 12 микрорайон Актау
Как сообщили в ДЧС региона, горела однокомнатная квартира.

Общая площадь возгорания составила 35 квадратных метров. В результате происшествия парень 2001 года рождения получил обширные ожоги 20-29 процентов поверхности тела. Его госпитализировали в Мангистаускую областную больницу.

- Сообщение о пожаре поступило в 09:03. Пожар был ликвидирован в 09:25. В результате с термическими ожогами госпитализирован в больницу гражданин 2001 года рождения в состоянии средней степени тяжести. Причина пожара устанавливается. На ликвидацию пожара прибыли 14 сотрудников личного состава, три работника ФГУ «Центр медицины катастроф», четыре сотрудника полиции, задействовано шесть единиц техники, - сообщили в пресс-службе ДЧС Мангистауской области.



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