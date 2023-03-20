Ожоги тела получил молодой парень в результате пожара в 12 микрорайоне Актау

Как сообщили в ДЧС региона, горела однокомнатная квартира.



Общая площадь возгорания составила 35 квадратных метров. В результате происшествия парень 2001 года рождения получил обширные ожоги 20-29 процентов поверхности тела. Его госпитализировали в Мангистаускую областную больницу.



- Сообщение о пожаре поступило в 09:03. Пожар был ликвидирован в 09:25. В результате с термическими ожогами госпитализирован в больницу гражданин 2001 года рождения в состоянии средней степени тяжести. Причина пожара устанавливается. На ликвидацию пожара прибыли 14 сотрудников личного состава, три работника ФГУ «Центр медицины катастроф», четыре сотрудника полиции, задействовано шесть единиц техники, - сообщили в пресс-службе ДЧС Мангистауской области.