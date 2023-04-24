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ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Вчера, 23:22

Просмотров: 507

Автомобиль загорелся во дворе жилого дома в Актау

Легковой автомобиль марки Daewoo Nexia загорелся в 26 микрорайоне Актау. Информацию об этом и кадры с места происшествия предоставили очевидцы.

Фото из архива Lada.kz
Возгорание автомобиля марки Daewoo Nexia произошло во дворе 46 дома в 26 микрорайоне Актау. Судя по кадрам, рядом с загоревшимся автомобилем были припаркованы и другие машины.



На место происшествия были направлены пожарные.

Спасатели напомнили, что наиболее частой причиной возгораний в автомобиле является короткое замыкание электропроводки.

При возникновении пожароопасной ситуации сотрудники противопожарной службы рекомендуют не поддаваться панике и придерживаться следующего алгоритма действий:

1. Остановите автомобиль, съехав на обочину, высадите пассажиров и покиньте салон, захватив документы и огнетушитель.

2. Если загорелось что-то вблизи топливного бака, нужно незамедлительно отойти на безопасное расстояние (не менее десяти метров), так как может произойти взрыв. Предупреждая посторонних об опасности, вызывайте противопожарную службу.

3. Если очаг воспламенения находится под капотом - вызывайте пожарных, и приступайте к ликвидации возгорания при помощи огнетушителя и других подручных средств. Открывать капот следует с большой осторожностью, подойдя с не ветреной стороны, ведь приток воздуха может усилить пламя.



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