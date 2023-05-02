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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:22

Просмотров: 2119

На месторождении в Мангистау погиб электрогазосварщик

Несчастный случай произошел во время проведения сварочных работ на скважине на месторождении в Жетыбае. От полученных травм скончался на месте электрогазосварщик, а также пострадал мастер буровой установки. Подробности происшествия рассказали в пресс-службе «АО Мангистаумунайгаз».

Иллюстративное фото
По данным «АО Мангистаумунайгаз», несчастный случай произошел 29 апреля 2023 года примерно в 16:42 на скважине №5613/28 ПУ «Жетыбаймунайгаз» в компании ТОО БК Буровая компания «Великая Стена» (Буровая бригада ХДЕС - №56).

По предварительным данным, на скважине №5613 ГУ-28 ПУ «Жетыбаймунайгаз» бригадой ХДЕС -56 ТОО БК «Великая Стена» производились монтажные работы, во время проведения сварочных работ произошёл хлопок.

- От полученных травм скончался на месте электрогазосварщик, гражданин РК, а также мастер буровой установки, гражданин КНР, получил травму головы и был доставлен в сельскую больницу. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции Мангистауского района. В целях выяснения обстоятельств несчастного случая проводится досудебное расследование работниками правоохранительных органов, - сообщили в пресс-службе компании.

Со стороны ТОО БК «Великая Стена» оперативно отправлено сообщение о несчастном случае в управление труда Мангистауской области, в департамент комитета индустриального развития и промышленной безопасности Мангистауской области для проведения специального расследования по данному несчастному случаю. В настоящее время формируется комиссия во главе управления труда Мангистауской области.

- Расследование взято на личный контроль руководством АО «Мангистаумунайгаз» и будет проводиться в установленные сроки, виновные лица будут наказаны согласно законодательству РК. Обстоятельства и причины несчастного случая выясняются, - отметили в пресс-службе предприятия.



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