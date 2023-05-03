В Актау парень разбился насмерть при падении с шестого этажа

Иллюстративное фото
Трагический инцидент произошёл 2 мая около 07:20 в 4 микрорайоне Актау.
Полицейские прокомментировали, что молодой человек упал с 6 этажа.
- На вызов выехала следственно-оперативная группа. В ходе выяснения обстоятельств стало известно, что молодой парень сбросился с 6 этажа. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований управления полиции Актау по статье 105 Уголовного Кодекса РК (Доведение до самоубийства). Иная информация в интересах следствия не разглашается, - сообщает пресс-служба департамента полиции Мангистауской области.
По неподтверждённой информации, погибшему было 16 лет, трагедия произошла в 7 доме 4 микрорайона. Ранее этот дом жители Актау назвали проклятым.
Полицейские прокомментировали, что молодой человек упал с 6 этажа.
- На вызов выехала следственно-оперативная группа. В ходе выяснения обстоятельств стало известно, что молодой парень сбросился с 6 этажа. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований управления полиции Актау по статье 105 Уголовного Кодекса РК (Доведение до самоубийства). Иная информация в интересах следствия не разглашается, - сообщает пресс-служба департамента полиции Мангистауской области.
По неподтверждённой информации, погибшему было 16 лет, трагедия произошла в 7 доме 4 микрорайона. Ранее этот дом жители Актау назвали проклятым.
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