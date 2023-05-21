ДТП на трассе Доссор-Кульсары-Бейнеу унесло жизни четырех человек

ДТП произошло 20 мая около 02:20 на 133-м километре трассы Доссор-Кульсары-Бейнеу. Столкнулись автомобили Toyota Ipsum и КаМАЗ. В результате ДТП Toyota Ipsum загорелся. Погибли водитель и три пассажира из Toyota Ipsum. Два человека пострадали - они были доставлены в больницу с различными телесными повреждениями.Уточняется, что среди умерших оказался ребенок.Также известно, что на водителя автомобиля Toyota Ipsum с начала года было составлено 10 протоколов - восемь за превышение скорости и два за непристегнутый ремень безопасности.В настоящее время по данному факту начато расследование.Погибший водитель и пассажиры являются гражданами Узбекистана.