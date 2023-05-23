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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:51

Просмотров: 186

Дело об убийстве отцом троих детей в Актау передано в прокуратуру

Досудебное расследование по факту убийства отцом троих детей закончено. Дело направлено в прокуратуру на изучение. Об этом сообщили в департаменте полиции региона.

Фото из архива
По информации департамента полиции Мангистауской области, досудебное расследование закончено.

- Дело направлено в прокуратуру на изучение, после чего будет направлено в суд для принятия решения, - отметили в полиции региона.

Напомним, страшное преступление произошло 24 марта в доме №46 в 27 микрорайоне Актау. По словам очевидцев, мужчина зарезал троих своих детей и забаррикадировался в квартире. Прибывшие на место полицейские задержали мужчину, в квартире обнаружили тела детей 2011, 2014 и 2016 года рождения с признаками насильственной смерти.

Начато досудебное производство по части 2 статьи 99 Уголовного кодекса.

Проводятся следственно-оперативные мероприятия.

Редакция Lada.kz готовила специальный репортаж, чтобы разобраться в причинах трагедии.



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