Дело об убийстве отцом троих детей в Актау передано в прокуратуру

Фото из архива
По информации департамента полиции Мангистауской области, досудебное расследование закончено.
- Дело направлено в прокуратуру на изучение, после чего будет направлено в суд для принятия решения, - отметили в полиции региона.
Напомним, страшное преступление произошло 24 марта в доме №46 в 27 микрорайоне Актау. По словам очевидцев, мужчина зарезал троих своих детей и забаррикадировался в квартире. Прибывшие на место полицейские задержали мужчину, в квартире обнаружили тела детей 2011, 2014 и 2016 года рождения с признаками насильственной смерти.
Начато досудебное производство по части 2 статьи 99 Уголовного кодекса.
Проводятся следственно-оперативные мероприятия.
Редакция Lada.kz готовила специальный репортаж, чтобы разобраться в причинах трагедии.
- Дело направлено в прокуратуру на изучение, после чего будет направлено в суд для принятия решения, - отметили в полиции региона.
Напомним, страшное преступление произошло 24 марта в доме №46 в 27 микрорайоне Актау. По словам очевидцев, мужчина зарезал троих своих детей и забаррикадировался в квартире. Прибывшие на место полицейские задержали мужчину, в квартире обнаружили тела детей 2011, 2014 и 2016 года рождения с признаками насильственной смерти.
Начато досудебное производство по части 2 статьи 99 Уголовного кодекса.
Проводятся следственно-оперативные мероприятия.
Редакция Lada.kz готовила специальный репортаж, чтобы разобраться в причинах трагедии.
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