Неофициальный источник: мужчина убил своих детей в 27 микрорайоне Актау

По словам очевидцев, мужчина зарезал троих своих детей и забаррикадировался в квартире.Происшествие произошло в 46 доме 27 микрорайона. Территория вокруг дома и один из подъездов оцеплены сотрудниками полиции. На месте ЧП несколько карет Скорой помощи.По словам сотрудников полиции, на месте проводятся следственные мероприятия.Подробную информации о происшествии в пресс-службе полиции региона обещали предоставить позже.