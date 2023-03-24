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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 18:51

Просмотров: 24

Неофициальный источник: мужчина убил своих детей в 27 микрорайоне Актау

Происшествие произошло в доме № 46 в 27 микрорайоне. Граждане, собравшиеся у места событий, сообщают об убийстве детей своим отцом. На месте ведутся следственные мероприятия.

На месте происшествия. Фото автора
По словам очевидцев, мужчина зарезал троих своих детей и забаррикадировался в квартире.

Происшествие произошло в 46 доме 27 микрорайона. Территория вокруг дома и один из подъездов оцеплены сотрудниками полиции. На месте ЧП несколько карет Скорой помощи.

Неофициальный источник: мужчина убил своих детей в 27 микрорайоне Актау


Неофициальный источник: мужчина убил своих детей в 27 микрорайоне Актау


Неофициальный источник: мужчина убил своих детей в 27 микрорайоне Актау


Неофициальный источник: мужчина убил своих детей в 27 микрорайоне Актау


По словам сотрудников полиции, на месте проводятся следственные мероприятия.

Неофициальный источник: мужчина убил своих детей в 27 микрорайоне Актау


Неофициальный источник: мужчина убил своих детей в 27 микрорайоне Актау


Неофициальный источник: мужчина убил своих детей в 27 микрорайоне Актау


Подробную информации о происшествии в пресс-службе полиции региона обещали предоставить позже.



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