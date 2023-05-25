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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:57

Просмотров: 1638

Телефон в интимном месте пыталась пронести общественная защитница в СИЗО Актау

Женщина пыталась пронести в следственный изолятор телефон и SIM-карту, спрятав их в интимном месте, передает Polisia.kz.

Фото Polisia.kz.
По данным Polisia.kz, женщина пришла на свидание со своим супругом, находящимся в следственном изоляторе.

- При прохождении через рентген-устройство сотрудники увидели инородный предмет. После тщательного досмотра в женской комнате обнаружить предмет контролерам и медицинским работниками не удалось. Как выяснилось в ходе изучения записи с камеры видеонаблюдения, женщина в комнате досмотра до прихода медицинских работников успела достать сверток и спрятать. В свертке были обнаружены телефон и SIM-карта, - сообщает Polisia.kz.

Телефон в интимном месте пыталась пронести общественная защитница в СИЗО Актау


В отношении женщины составили протокол по статье 481 КоАП РК «Передача лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, специальных учреждениях, запрещенных веществ, изделий и предметов».

- Материал направлен в административный специализированный суд Актау, - отмечается в сообщении.




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Комментарии ( 2 )

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 elek (Посетители) Сегодня, 11:49
общественная защитница

Позорище.
 
 

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