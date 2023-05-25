Телефон в интимном месте пыталась пронести общественная защитница в СИЗО Актау

Фото Polisia.kz.
По данным Polisia.kz, женщина пришла на свидание со своим супругом, находящимся в следственном изоляторе.
- При прохождении через рентген-устройство сотрудники увидели инородный предмет. После тщательного досмотра в женской комнате обнаружить предмет контролерам и медицинским работниками не удалось. Как выяснилось в ходе изучения записи с камеры видеонаблюдения, женщина в комнате досмотра до прихода медицинских работников успела достать сверток и спрятать. В свертке были обнаружены телефон и SIM-карта, - сообщает Polisia.kz.
В отношении женщины составили протокол по статье 481 КоАП РК «Передача лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, специальных учреждениях, запрещенных веществ, изделий и предметов».
- Материал направлен в административный специализированный суд Актау, - отмечается в сообщении.
- При прохождении через рентген-устройство сотрудники увидели инородный предмет. После тщательного досмотра в женской комнате обнаружить предмет контролерам и медицинским работниками не удалось. Как выяснилось в ходе изучения записи с камеры видеонаблюдения, женщина в комнате досмотра до прихода медицинских работников успела достать сверток и спрятать. В свертке были обнаружены телефон и SIM-карта, - сообщает Polisia.kz.
В отношении женщины составили протокол по статье 481 КоАП РК «Передача лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, специальных учреждениях, запрещенных веществ, изделий и предметов».
- Материал направлен в административный специализированный суд Актау, - отмечается в сообщении.