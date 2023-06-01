В Мангистау утонул 16-летний подросток

Трагедия произошла сегодня, 1 июня, в 17:49 (время Астаны) в Тупкараганском районе, в районе села Акшукур.



Подросток 2007 года рождения отдыхал в необорудованном для купания месте.



- До прибытия спасательного подразделения в 19:05 родственниками было извлечено тело утонувшего, - сообщили спасатели региона.