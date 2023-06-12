Сообщения с угрозами терроризма поступали в республиканские СМИ и в Lada.kz

- При проверке его причастность к данной рассылке не подтвердилась. Возможно, он является жертвой «сватинга» (Тактика домогательства, которая заключается во введении полиции в заблуждение так, чтобы по адресу другого лица выехала штурмовая полицейская группа) со стороны неустановленных пользователей мессенджера Телеграм, - сообщили в МВД РК.

В Telegram-бот редакции, как передаёт Orda.kz, поступило сообщение с угрозой расправиться со столичными жителями. Неизвестный называл себя педофилом и заявлял, что якобы в 2022 году он изнасиловал ребёнка в Семее. Редакция Orda.kz обратилась в полицию.Правоохранители предполагали, что студент 1-го курса колледжа «АТКС» в Актау являлся распространителем данных сообщений. Однако, свою причастность к угрозам он не признал. Молодой человек сообщил, что его аккаунт взломали.Угрозы на этом не прекратились. Аноним продолжал отправлять информацию сомнительного характера. С 9 июня аналогичные сообщения стали появляться в комментариях к публикациям Телеграм-канала Qumash и Lada.kz. Там неизвестный заявлял, что устроит подрыв рельсов с пассажирским поездом, а также ворвётся в торговый центр с пистолетом. В МВД РК сообщили, что установили владельца аккаунта.