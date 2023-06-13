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ЛАДА.kz » Происшествия

Диляра Искакова

Опубликовано: Сегодня, 17:05

Просмотров: 1332

Выпавший из окна трёхлетний ребёнок скончался в больнице в Актау

Трёхлетний ребёнок, выпавший из окна пятого этажа в Актау 10 июня, умер в больнице, несмотря на все усилия врачей. Информацию об этом подтвердили в управлении здравоохранения Мангистауской области.

Фото очевидцев
По информации управления здравоохранения региона, мальчик был в критическом состоянии.

- При поступлении в больницу у ребёнка диагностировали перелом основания черепа, вдавленный многооскольчатый перелом лобно-височной теменной кости справа, ушиб головного мозга тяжёлой степени, внутримозговую гематому, дислокационный синдром, отёк 9 головного мозга. Несмотря на усилия врачей мальчик скончался, - сообщили в управлении здравоохранения Мангистауской области.

Известно, что мальчик не дожил до своего дня рождения - 22 июня ему должно было исполниться четыре года.

Напомним, 10 июня из окна пятого этажа 24 дома в 6 микрорайоне выпал ребёнок. Медики рассказали, что мальчик не может самостоятельно дышать. Он был подключен к ИВЛ. Состояние оценивалось как крайне тяжёлое.

Позже стало известно, что мать ребёнка состоит на учёте в полиции, как неблагополучная семья. После происшествия полиция составила в отношении нее протокол по части 2 статьи 127 КоАП РК (Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего, совершённое повторно в течение года после наложения административного взыскания). Теперь женщине грозит суд.



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Комментарии ( 2 )

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Ирон (Посетители) Сегодня, 22:01
Лада закройте комментарии.это горе и не нам его судить
 
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 babe (Посетители) Сегодня, 18:20
Жаль нет принудительной стерилизации!
 
 

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