Выпавший из окна трёхлетний ребёнок скончался в больнице в Актау

Фото очевидцев
По информации управления здравоохранения региона, мальчик был в критическом состоянии.
- При поступлении в больницу у ребёнка диагностировали перелом основания черепа, вдавленный многооскольчатый перелом лобно-височной теменной кости справа, ушиб головного мозга тяжёлой степени, внутримозговую гематому, дислокационный синдром, отёк 9 головного мозга. Несмотря на усилия врачей мальчик скончался, - сообщили в управлении здравоохранения Мангистауской области.
Известно, что мальчик не дожил до своего дня рождения - 22 июня ему должно было исполниться четыре года.
Напомним, 10 июня из окна пятого этажа 24 дома в 6 микрорайоне выпал ребёнок. Медики рассказали, что мальчик не может самостоятельно дышать. Он был подключен к ИВЛ. Состояние оценивалось как крайне тяжёлое.
Позже стало известно, что мать ребёнка состоит на учёте в полиции, как неблагополучная семья. После происшествия полиция составила в отношении нее протокол по части 2 статьи 127 КоАП РК (Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего, совершённое повторно в течение года после наложения административного взыскания). Теперь женщине грозит суд.
- При поступлении в больницу у ребёнка диагностировали перелом основания черепа, вдавленный многооскольчатый перелом лобно-височной теменной кости справа, ушиб головного мозга тяжёлой степени, внутримозговую гематому, дислокационный синдром, отёк 9 головного мозга. Несмотря на усилия врачей мальчик скончался, - сообщили в управлении здравоохранения Мангистауской области.
Известно, что мальчик не дожил до своего дня рождения - 22 июня ему должно было исполниться четыре года.
Напомним, 10 июня из окна пятого этажа 24 дома в 6 микрорайоне выпал ребёнок. Медики рассказали, что мальчик не может самостоятельно дышать. Он был подключен к ИВЛ. Состояние оценивалось как крайне тяжёлое.
Позже стало известно, что мать ребёнка состоит на учёте в полиции, как неблагополучная семья. После происшествия полиция составила в отношении нее протокол по части 2 статьи 127 КоАП РК (Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего, совершённое повторно в течение года после наложения административного взыскания). Теперь женщине грозит суд.