Футбольные ворота упали на мальчика в Актау – он находится в коме и ему требуется кровь

В Мангистаускую областную многопрофильную детскую больницу 20 мая поступил 16-летний подросток. Как стало известно, во время игры на него упали металлические футбольные ворота. Пользователи Сети сообщили, что инцидент произошел на поле возле школы №9 в 7 микрорайоне.У пострадавшего диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. После проверки врачи сказали, что ему необходимо лечение, и подростка госпитализировали.- Вечером 24 мая в больницу приехала мать ребенка. Несмотря на то, что было сказано, что его нужно лечить от пяти до семи дней, мама написала расписку, что с ребенком все в порядке и к врачам у нее претензий нет, - отметили в медучреждении.Подросток находился дома под присмотром родителей семь дней.- Мальчик 31 мая потерял сознание, у него начались судороги. После оказания первой помощи от «скорой» его доставили в Мангистаускую областную многопрофильную детскую больницу. При помощи компьютерной томографии головного мозга врачи обнаружили признаки инсульта. Он впал в состояние комы, его госпитализировали в реанимацию. Он получает соответствующее лечение в соответствии с протоколом. Состояние ребенка сейчас очень тяжелое, - подытожили в детской больнице.В Сети распространяют сообщение о том, что для пострадавшего требуется кровь. Ее просят сдать в областном центре крови, расположенном в 34 микрорайоне, на имя Тимура Шер.