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ЛАДА.kz » Происшествия

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 11:09

Просмотров: 1316

Футбольные ворота упали на мальчика в Актау – он находится в коме и ему требуется кровь

Подросток находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в Мангистауской областной детской многопрофильной больнице. Пользователи Сети распространяют информацию о том, что пострадавшему требуется кровь.

Иллюстративное фото с сайта almaty.tv
В Мангистаускую областную многопрофильную детскую больницу 20 мая поступил 16-летний подросток. Как стало известно, во время игры на него упали металлические футбольные ворота. Пользователи Сети сообщили, что инцидент произошел на поле возле школы №9 в 7 микрорайоне.

У пострадавшего диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. После проверки врачи сказали, что ему необходимо лечение, и подростка госпитализировали.

- Вечером 24 мая в больницу приехала мать ребенка. Несмотря на то, что было сказано, что его нужно лечить от пяти до семи дней, мама написала расписку, что с ребенком все в порядке и к врачам у нее претензий нет, - отметили в медучреждении.

Подросток находился дома под присмотром родителей семь дней.

- Мальчик 31 мая потерял сознание, у него начались судороги. После оказания первой помощи от «скорой» его доставили в Мангистаускую областную многопрофильную детскую больницу. При помощи компьютерной томографии головного мозга врачи обнаружили признаки инсульта. Он впал в состояние комы, его госпитализировали в реанимацию. Он получает соответствующее лечение в соответствии с протоколом. Состояние ребенка сейчас очень тяжелое, - подытожили в детской больнице.

В Сети распространяют сообщение о том, что для пострадавшего требуется кровь. Ее просят сдать в областном центре крови, расположенном в 34 микрорайоне, на имя Тимура Шер.

Футбольные ворота упали на мальчика в Актау – он находится в коме и ему требуется кровь



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Комментарии ( 2 )

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-1
  • babe
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • PUZIK
 Placida (Посетители) Сегодня, 12:42
ПОЧЕМУ?? Ну чем думала мама??
Несмотря на то, что было сказано, что его нужно лечить от пяти до семи дней, мама написала расписку, что с ребенком все в порядке и к врачам у нее претензий нет

с20 мая, ребенок с ЧМТ без надзора и должного лечения, и теперь-кома?
А врачам что, важна была расписка или жизнь ребенка?
Да что происходит?!
 
-1
  • lekler
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Placida
  • Ирон
  • babe
  • bekenova
 PUZIK (Посетители) Сегодня, 12:38
В данной ситуации не права мать на 100% сама же забрала ребёнка с больницы а как начались проблемы сразу же просит помощи у народа. Лешать таких родителей родительских прав за не исполнение своих обязанностей, сколько таких случаев в мировой медицине где по вине родителей страдают дети. И совести же ещё хватает просить помощи
 
 

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