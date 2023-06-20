В Актау эвакуировали восемь человек во время пожара в квартире

Сообщение о возгорании поступило ночью 19 июня в 23:11. Выяснилось, что в одной из квартир в доме 21 в 33 микрорайоне произошло возгорание кухонного гарнитура.Пожарные эвакуировали восемь человек, четверо из которых дети. С места пожара был спасен мужчина 1966 года рождения, находящийся в состоянии алкогольного опьянения.Площадь возгорания составила 30 кв.м, причина ЧП устанавливается.