Мальчик утонул в бассейне на одной из баз отдыха в Актау

Кадр видео
На одной из баз отдыха 13 июля в бассейне утонул 9-летний мальчик.
- Вызов на пульт дежурного «102» поступил в 15:12 часов. На вызов выехала следственно-оперативная группа. Мальчик утонул в бассейне, рядом с ним были родители, - рассказали в пресс-службе ведомства.
В департаменте добавили, что данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований управления полиции города по статье 001 («Смерть лица»). Иная информация в интересах следствия не разглашается.
- Вызов на пульт дежурного «102» поступил в 15:12 часов. На вызов выехала следственно-оперативная группа. Мальчик утонул в бассейне, рядом с ним были родители, - рассказали в пресс-службе ведомства.
В департаменте добавили, что данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований управления полиции города по статье 001 («Смерть лица»). Иная информация в интересах следствия не разглашается.
Оставьте свой комментарий первым.