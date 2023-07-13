Мальчик утонул в бассейне на одной из баз отдыха в Актау

На одной из баз отдыха 13 июля в бассейне утонул 9-летний мальчик.- Вызов на пульт дежурного «102» поступил в 15:12 часов. На вызов выехала следственно-оперативная группа. Мальчик утонул в бассейне, рядом с ним были родители, - рассказали в пресс-службе ведомства.В департаменте добавили, что данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований управления полиции города по статье 001 («Смерть лица»). Иная информация в интересах следствия не разглашается.