Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 24 Июля
+31...+29
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 444.81 KZT
  • €1 = 494.94 KZT
  • 1 RUB = 4.92 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Диляра Искакова

Опубликовано: Сегодня, 15:57

Просмотров: 928

Электрик в Жанаозене умер на рабочем месте: его ударило током

В Жанаозене 31-летний работник ГКП «Өзенэнергосервис» погиб от удара электротоком. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Мангистауской области.

Фото очевидцев
Летальный случай от удара током произошел в Жанаозене. Подробности озвучили в департаменте по ЧС Мангистауской области.

- Информация от диспетчерской скорой помощи поступила 24 июля в 11:45 по местному времени. Стало известно, что в городе Жанаозен, в микрорайоне «Рахат-3» на улице 24, возле дома 119, на высоковольтном электрическом столбе находится человек. На место происшествия выехали две единицы техники, восемь человек личного состава и дознаватель, - сообщили в ведомстве.

По данным ДЧС Мангистауской области, на высоковольтном электрическом столбе находился работник ГКП НА ПХВ «Өзенэнергосервис» 1992 года рождения. Мужчина проводил ремонтные работы. От удара потерпевший скончался.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
motor (Посетители) Сегодня, 17:21
Ну не высоковольтный как написали, обычный 0,4 Кв, т.е. 380вольт. Почему не отключена напряжение на линии? Где заземление? Спецодежда? Много будет вопросов.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика