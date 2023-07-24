Электрик в Жанаозене умер на рабочем месте: его ударило током

Летальный случай от удара током произошел в Жанаозене. Подробности озвучили в департаменте по ЧС Мангистауской области.



- Информация от диспетчерской скорой помощи поступила 24 июля в 11:45 по местному времени. Стало известно, что в городе Жанаозен, в микрорайоне «Рахат-3» на улице 24, возле дома 119, на высоковольтном электрическом столбе находится человек. На место происшествия выехали две единицы техники, восемь человек личного состава и дознаватель, - сообщили в ведомстве.



По данным ДЧС Мангистауской области, на высоковольтном электрическом столбе находился работник ГКП НА ПХВ «Өзенэнергосервис» 1992 года рождения. Мужчина проводил ремонтные работы. От удара потерпевший скончался.