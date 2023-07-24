В полиции завели уголовное дело по факту гибели электрика в Жанаозене

Фото очевидцев
В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что 24 июля 2023 года в 12:18 часов на пульт дежурного «102» поступил вызов о том, что в Жанаозене мужчина погиб в результате удара электротоком.
- На вызов выехала следственно-оперативная группа. Как выяснилось, 31-летний мужчина при проведении работ в микрорайоне «Жулдыз» города Жанаозен получил удар электротоком. От полученных травм он скончался на месте происшествия. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП Жанаозена по статье 156 УК РК. Иная информация в интересах следствия не разглашается, - сообщили в полицейском ведомстве.
Ранее сообщалось, что летальный случай от удара током произошел в Жанаозене. По данным ДЧС Мангистауской области, на высоковольтном электрическом столбе находился работник ГКП НА ПХВ «Өзенэнергосервис» 1992 года рождения. Мужчина проводил ремонтные работы.
- На вызов выехала следственно-оперативная группа. Как выяснилось, 31-летний мужчина при проведении работ в микрорайоне «Жулдыз» города Жанаозен получил удар электротоком. От полученных травм он скончался на месте происшествия. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП Жанаозена по статье 156 УК РК. Иная информация в интересах следствия не разглашается, - сообщили в полицейском ведомстве.
Ранее сообщалось, что летальный случай от удара током произошел в Жанаозене. По данным ДЧС Мангистауской области, на высоковольтном электрическом столбе находился работник ГКП НА ПХВ «Өзенэнергосервис» 1992 года рождения. Мужчина проводил ремонтные работы.
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