Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 24 Июля
+31...+29
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 445.24 KZT
  • €1 = 493.37 KZT
  • 1 RUB = 4.93 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 21:45

Просмотров: 7

В полиции завели уголовное дело по факту гибели электрика в Жанаозене

По факту гибели 31-летнего работника ГКП «Өзенэнергосервис», погибшего от удара электротоком, заведено уголовное дело по статье 156 УК РК «Нарушение правил охраны труда».

Фото очевидцев
В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что 24 июля 2023 года в 12:18 часов на пульт дежурного «102» поступил вызов о том, что в Жанаозене мужчина погиб в результате удара электротоком.

- На вызов выехала следственно-оперативная группа. Как выяснилось, 31-летний мужчина при проведении работ в микрорайоне «Жулдыз» города Жанаозен получил удар электротоком. От полученных травм он скончался на месте происшествия. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП Жанаозена по статье 156 УК РК. Иная информация в интересах следствия не разглашается, - сообщили в полицейском ведомстве.

Ранее сообщалось, что летальный случай от удара током произошел в Жанаозене. По данным ДЧС Мангистауской области, на высоковольтном электрическом столбе находился работник ГКП НА ПХВ «Өзенэнергосервис» 1992 года рождения. Мужчина проводил ремонтные работы.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика