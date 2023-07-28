На трассе Шетпе - Бейнеу сгорел грузовой тягач

Происшествие произошло 27 июля 2023 года на трассе Шетпе - Бейнеу.



По данным спасателей, в 13:22 поступил вызов о том, что на трассе горит грузовой автомобиль марки Volvo, 1993 года выпуска.



- Зафиксировано горении кабины. Ликвидировать пожар удалось в 14:34. Пострадавших нет. В пожаротушении задействована одна единица техники, пять человек личного состава, - сообщили в ДЧС Мангистауской области.