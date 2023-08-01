Адвокат из Мангистау погиб в ДТП в Турции

Фото с сайта NTV.com
В воскресенье, 30 июля, в Турции погиб казахстанский турист, который был госпитализирован и перенес операцию после ДТП в Алании.
Погибшим оказался 49-летний житель Мангистау, адвокат коллегии адвокатов Мангистауской области Кенже Мұнайтпасұлы.
В 2018 году он был принят в Коллегию адвокатов Мангистауской области. Ранее работал в органах прокуратуры с 2002 по 2013 годы.
Председатель президиума коллегии адвокатов Мангистауской области Бауржан Мусаев и коллеги выражают соболезнования семье погибшего.
- Мы огорчены новостью о гибели Кенже Мұнайтпасұлы. В этот тяжелый момент слова соболезнования кажутся недостаточными, чтобы выразить наше глубокое сожаление. Он был очень принципиальным, честным адвокатом, исключительным профессионалом. Его уход оставляет огромную пустоту в нашем сообществе. Его талант и преданность не будут забыты. Пусть сила и поддержка друзей и близких помогут семье Кенже Мұнайтпасұлы преодолеть это горе, - сказал председатель президиума коллегии адвокатов Мангистауской области Бауржан Мусаев.
Редакция Lada.kz также приносит свои соболезнования родным погибшего.
Напомним, в районе Алании в результате столкновения туристического микроавтобуса с грузовиком погибли двое и пострадали 12 человек. Сообщается, что перевозка казахстанских туристов осуществлялась по трассе Д-400 в Окурджалар Махаллеси. Туристический микроавтобус с госномером 07 К 0848 был подбит сзади на светофоре. Установлено, что водитель туристического микроавтобуса и гид погибли на месте происшествия. 12 туристов, 6 из которых получили серьезные травмы в результате аварии, доставлены в больницы районов Алании и Манавгат.
Погибшим оказался 49-летний житель Мангистау, адвокат коллегии адвокатов Мангистауской области Кенже Мұнайтпасұлы.
В 2018 году он был принят в Коллегию адвокатов Мангистауской области. Ранее работал в органах прокуратуры с 2002 по 2013 годы.
Председатель президиума коллегии адвокатов Мангистауской области Бауржан Мусаев и коллеги выражают соболезнования семье погибшего.
- Мы огорчены новостью о гибели Кенже Мұнайтпасұлы. В этот тяжелый момент слова соболезнования кажутся недостаточными, чтобы выразить наше глубокое сожаление. Он был очень принципиальным, честным адвокатом, исключительным профессионалом. Его уход оставляет огромную пустоту в нашем сообществе. Его талант и преданность не будут забыты. Пусть сила и поддержка друзей и близких помогут семье Кенже Мұнайтпасұлы преодолеть это горе, - сказал председатель президиума коллегии адвокатов Мангистауской области Бауржан Мусаев.
Редакция Lada.kz также приносит свои соболезнования родным погибшего.
Напомним, в районе Алании в результате столкновения туристического микроавтобуса с грузовиком погибли двое и пострадали 12 человек. Сообщается, что перевозка казахстанских туристов осуществлялась по трассе Д-400 в Окурджалар Махаллеси. Туристический микроавтобус с госномером 07 К 0848 был подбит сзади на светофоре. Установлено, что водитель туристического микроавтобуса и гид погибли на месте происшествия. 12 туристов, 6 из которых получили серьезные травмы в результате аварии, доставлены в больницы районов Алании и Манавгат.