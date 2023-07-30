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Автобус с казахстанскими туристами попал в аварию в Турции. Есть погибшие - СМИ

Просмотров:910 Опубликовано: Вчера, 14:15
Автобус с казахстанскими туристами попал в аварию в Турции. Есть погибшие - СМИ
Фото телеканала ntv.com
Турецкие СМИ сообщают, что в автобус с казахстанскими туристами попал в ДТП в Алании, передает Tengrinews.kz со ссылкой на NTV.

По данным телеканала, в районе Алании в результате столкновения туристического микроавтобуса с грузовиком погибли двое и пострадали 12 человек.

Сообщается, что перевозка казахстанских туристов осуществлялась по трассе Д-400 в Окурджалар Махаллеси. Сообщается, что туристический микроавтобус с госномером 07 К 0848 был подбит сзади на светофоре.

Полиция, жандармерия и медицинские бригады были отправлены на место происшествия после получения уведомления.

Установлено, что водитель туристического микроавтобуса и гид погибли на месте происшествия.

12 туристов, 6 из которых получили серьезные травмы в результате аварии, доставлены в больницы районов Алании и Манавгат.


Источник: tengrinews.kz
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