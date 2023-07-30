Автобус с казахстанскими туристами попал в аварию в Турции. Есть погибшие - СМИ

Турецкие СМИ сообщают, что в автобус с казахстанскими туристами попал в ДТП в Алании, передает Tengrinews.kz со ссылкой на NTV.



По данным телеканала, в районе Алании в результате столкновения туристического микроавтобуса с грузовиком погибли двое и пострадали 12 человек.



Сообщается, что перевозка казахстанских туристов осуществлялась по трассе Д-400 в Окурджалар Махаллеси. Сообщается, что туристический микроавтобус с госномером 07 К 0848 был подбит сзади на светофоре.



Полиция, жандармерия и медицинские бригады были отправлены на место происшествия после получения уведомления.



Установлено, что водитель туристического микроавтобуса и гид погибли на месте происшествия.



12 туристов, 6 из которых получили серьезные травмы в результате аварии, доставлены в больницы районов Алании и Манавгат.