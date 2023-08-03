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ЛАДА.kz » Происшествия

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 14:11

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За хищение топлива вынесли приговор 13 военным из Актау

В военном суде Актюбинского гарнизона вынесли приговор по уголовному делу в отношении 13 военных из Актау. Их обвиняли в хищении и растрате горюче-смазочных материалов. Об этом сообщили в военном суде Республики Казахстан.

Иллюстративное фото
На скамье подсудимых военного суда Актюбинского гарнизона находились 14 человек, 13 из них – бывшие военные из Актау. Их обвиняли в нарушении пяти статей Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Как установил суд, в период с 2019 по 2020 года, они, используя своё служебное положение, по предварительному сговору неоднократно похищали принадлежащие воинской части ГСМ, чем нанесли государству крупный ущерб.

- Подсудимые свою вину не признали и просили оправдать, ссылаясь на отсутствие доказательств и многочисленные нарушения норм уголовно-процессуального кодекса. Государственный обвинитель поддержал обвинение, в части одного подсудимого исключил пункт 3 части 3 статьи 189 Уголовного кодекса, - отметили в суде.

Там подчеркнули, что вина доказывалась показаниями одного из подсудимых, изобличающих действия остальных участников правонарушения, заключениями экономической, фонографической и психолого-криминалистической экспертиз, показаниями более 40 свидетелей, стенограммами телефонных разговоров, переводами денежных средств, а также расчетным подтверждением суммы причиненного ущерба, составленным специалистами Государственной финансовой инспекции Министерства обороны.

В итоге, суд вынес приговор, признав подсудимых виновными и каждому из 14 участников вынес наказание в виде лишения свободы сроком от трех с половиной до восьми лет. Их так же пожизненно лишили воинских званий и наград, а также права занимать должности на государственной службе.

- Наказание назначено с учетом смягчающих обстоятельств, а именно наличие малолетних детей, отсутствие судимостей, и отягчающих обстоятельств - нарушение воинской присяги. Кроме того, был частично удовлетворен гражданский иск от министерства обороны Республики Казахстан - с осужденных взыскан в доход государства причиненный ущерб на общую сумму 48 287 301 тенге в солидарном порядке и принудительный платеж в фонд компенсации потерпевших Республики Казахстан в размере 20 месячных расчетных показателей (МРП) по 55560 тенге с каждого.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, в мае этого года в военном суде актюбинского гарнизона на скамье подсудимых оказались 13 военнослужащих из Актау и один сотрудник «КазМунайГазАэро», которых обвиняют в присвоении и растрате в особо крупном размере. По версии обвинения, предназначенное для военных машин топливо похищалось и продавалось «налево», обогащая защитников Родины.



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