Девочка и мужчина утонули на базах отдыха в Актау

По информации Скорой помощи, смерть 14-летней девочки констатировали сегодня, 20 августа, на базе отдыха «Монтажник» в 11:47.



Второй трагический инцидент произошёл на рядом находящейся базе отдыха «Бриз». Утонул мужчина. Ему было 36 лет. Констатация смерти зафиксирована в 18:00. В Сети сообщают, что погибший - отец пятерых детей.



Смерть в обоих случаях наступила до приезда медиков.