Ребенок едва не выпал из окна в Актау – видео попало в Сеть

- При мониторинге социальных сетей было опубликовано видео, как мальчик стоит на окне четвертого этажа в 32А микрорайоне. Сотрудниками полиции города Актау установили личность родителей несовершеннолетнего 7-летнего мальчика. На родителей составили административный протокол по статье 127 КоАП РК. Также проведена профилактическая беседа с родителями, чтобы не оставляли детей в опасности, - сообщили в полицейском ведомстве.

На кадрах видно, как мальчик стоит на наружном подоконнике. Видео выложили в Instagram.