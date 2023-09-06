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ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 13:58

Просмотров: 1240

Ребенок едва не выпал из окна в Актау – видео попало в Сеть

В настоящее время по данному инциденту полиция начала расследование. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции Мангистауской области.

Кадр с видеоролика
На кадрах видно, как мальчик стоит на наружном подоконнике. Видео выложили в Instagram.

- При мониторинге социальных сетей было опубликовано видео, как мальчик стоит на окне четвертого этажа в 32А микрорайоне. Сотрудниками полиции города Актау установили личность родителей несовершеннолетнего 7-летнего мальчика. На родителей составили административный протокол по статье 127 КоАП РК. Также проведена профилактическая беседа с родителями, чтобы не оставляли детей в опасности, - сообщили в полицейском ведомстве.





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