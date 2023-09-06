Видео в TikTok помогло установить и наказать водителя - нарушителя ПДД в Актау

- При мониторинге социальных сетей было обнаружено несколько видео, как водитель автомобиля «Лада» нарушает правила дорожного движения, выезжая на встречную полосу движения. Сотрудниками батальона патрульной полиции установлена личность водителя. На 20-летнего правонарушителя составили пять административных протоколов по статьям 596, 590, 606, 595, 593. Автомобиль водворили на штрафную стоянку, - сообщает пресс-служба департамента полиции Мангистауской области.



В TikTok опубликовали видео, на кадрах которого водитель автомобиля «Лада» нарушает правила дорожного движения. Происходящее снимает на камеру мобильного телефона пассажир.Судя по видеоролику, мужчина несколько раз совершил обгон через две сплошные. За подобное нарушение предусмотрено лишение водительских прав.