Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 06 Сентября
+27...+24
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 461.41 KZT
  • €1 = 495.14 KZT
  • 1 RUB = 4.72 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 14:05

Просмотров: 2361

Видео в TikTok помогло установить и наказать водителя - нарушителя ПДД в Актау

Актауского автомобилиста, грубо нарушившего правила дорожного движения, нашли благодаря видеоролику в TikTok. Его оштрафовали по пяти статьям административного кодекса, сообщает пресс-служба департамента полиции Мангистауской области.

Кадр с видеоролика
В TikTok опубликовали видео, на кадрах которого водитель автомобиля «Лада» нарушает правила дорожного движения. Происходящее снимает на камеру мобильного телефона пассажир.

Судя по видеоролику, мужчина несколько раз совершил обгон через две сплошные. За подобное нарушение предусмотрено лишение водительских прав.

- При мониторинге социальных сетей было обнаружено несколько видео, как водитель автомобиля «Лада» нарушает правила дорожного движения, выезжая на встречную полосу движения. Сотрудниками батальона патрульной полиции установлена личность водителя. На 20-летнего правонарушителя составили пять административных протоколов по статьям 596, 590, 606, 595, 593. Автомобиль водворили на штрафную стоянку, - сообщает пресс-служба департамента полиции Мангистауской области.




Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 5 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
alixah (Посетители) Сегодня, 20:17
20 лет-мозгов нет.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Имярек (Посетители) Сегодня, 20:02
Действительно : лучше молчать и слыть идиотом, чем заговорив развеять все сомнения!

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • Bass66
  • Iron man
  • синдбад
  • kolu411
  • шевченко
 Vohazab (Посетители) Сегодня, 15:53
Если бы пассажир не выложил в сеть не наказали? А как же хвалёные Сергеки?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Ирон
 Кари (Посетители) Сегодня, 15:03
Меня с ребёнком вчера чуть машина не сбила на регулируемом пешеходе, машины остановились, люди пошли на встречу, мы только наступили на дорожку и перед носом промчалась машина, люди напротив аж обалдели, ещё один шаг и он бы нас убил
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Bass66
  • Iron man
  • alixah
 Placida (Посетители) Сегодня, 14:43
Что в голове у 20-летнего? Хорошо, что наказали. Пусть пешком походит. Ума наберется.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика