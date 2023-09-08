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ЛАДА.kz » Происшествия

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 11:45

Просмотров: 1187

Момент столкновения трёх автомобилей в Мангистау попал на видео

Автомашина марки Hyundai Sonata проехала на запрещающий сигнал светофора, после чего столкнулась с автомашиной «Ваз 21703», затем с Lexus RX330. В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что авария произошла в Бейнеу, и в ней пострадала водитель одной из автомашин.

Кадр видео
В Бейнеу, вчера, 7 сентября, примерно в 15:10 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трёх автомобилей.

На кадрах появившейся в Сети записи видно, как пассажир одного из автомобилей снимает водителя, проезжающего на красный сигнал светофора и совершает столкновение сначала с одним, а затем и со вторым автомобилями.

- В результате ДТП 49-летнюю женщину, которая была за рулем Lexus RX330, осмотрели в районной больнице и после оказания медицинской помощи отпустили домой. На 21-летнего водителя Hyundai Sonata составили административный протокол по части 1 статьи 610 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях». Его транспортное средство водворено на штрафную стоянку, - пояснили в ведомстве.



Видео Na_dorogah_aktau



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Комментарии ( 5 )

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  • Tor1m
 Papirosso (Посетители) Сегодня, 13:49
Tor1m, как узду ?)

https://youtu.be/B5Xj7uUtDGs
 
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  • Papirosso
 Tor1m (Посетители) Сегодня, 12:59
Как руль держал этот гонщик, уже можно сделать вывод((.
 
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Ирон (Посетители) Сегодня, 12:28
Ошибся извиняюсь
 
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glu-info (Посетители) Сегодня, 12:14
Цитата: Ирон
не 21073.семерки небыло

Lada (ВАЗ) 21703 (Priora)
после чего столкнулась с автомашиной «Ваз 21703»
 
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Ирон (Посетители) Сегодня, 12:09
Там же вроде приора пострадала не 21073.семерки небыло.лихачь парень мозгов нет зато рэп качает .в ОАЭ за пролёт на красный 10 штук баксов штраф.вот бы нам такие штрафы
 
 

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