Момент столкновения трёх автомобилей в Мангистау попал на видео

- В результате ДТП 49-летнюю женщину, которая была за рулем Lexus RX330, осмотрели в районной больнице и после оказания медицинской помощи отпустили домой. На 21-летнего водителя Hyundai Sonata составили административный протокол по части 1 статьи 610 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях». Его транспортное средство водворено на штрафную стоянку, - пояснили в ведомстве.

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В Бейнеу, вчера, 7 сентября, примерно в 15:10 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трёх автомобилей.На кадрах появившейся в Сети записи видно, как пассажир одного из автомобилей снимает водителя, проезжающего на красный сигнал светофора и совершает столкновение сначала с одним, а затем и со вторым автомобилями.