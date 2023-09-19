В Сети появилось видео драки женщины с подростком в Актау

- Участковыми инспекторами, выехавшими на вызов, факт подтвердился. На 36-летнюю женщину, которая избивала чужую несовершеннолетнюю дочь, составили административные протоколы по части 1 статьи 73-1 и по части 1 статьи 127 КоАП РК, - сообщили в департаменте полиции региона.

Потасовка произошла во дворе дома №10 в 34 микрорайоне.На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что женщина и подросток толкаются и таскают друг друга за волосы. А их окружают другие дети.В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области сообщили, что на пульт дежурного «102» 17 сентября 2023 года около 18:28 поступил вызов с просьбой о помощи. По словам обратившейся в полицию жительницы, соседка избила ее дочь с ограниченными возможностями.Умышленное причинение легкого вреда здоровью, повлекшее кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности, – влечет штраф в размере пятнадцати месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до пятнадцати суток.Несообщение работниками организаций образования, здравоохранения, социальной защиты населения в правоохранительные органы о фактах совершения несовершеннолетними или в отношении них действий (бездействия), содержащих признаки уголовного либо административного правонарушения, в организациях образования, здравоохранения, социальной защиты населения, а также о фактах, ставших им известными в связи с профессиональной деятельностью вне организаций образования, здравоохранения, социальной защиты населения, если эти деяния не содержат признаков уголовного наказуемого деяния, предусмотренного статьей 434 Уголовного кодекса Республики Казахстан, – влечет штраф на физических лиц в размере пяти, на должностных лиц – в размере десяти месячных расчетных показателей.