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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:18

Просмотров: 231

Забившего кота насмерть шваброй живодёра приговорили к общественным работам в Актау

За жестокое обращение с котом живодёра из Актау привлекли в суде к ответственности и приговорили к 100 часам общественных работ. Об этом сообщили в Мангистауском областном суде.

Фото зоозащитников Актау
В Актауском городском суде 12 октября 2023 года рассмотрено уголовное дело по части 2 статьи 316 УК РК в отношении А. за жестокое обращение с животным, повлекшим его гибель.

Суд установил, что 18 сентября 2023 года примерно в 21:10 подсудимый умышленно нанес удары шваброй в область головы и туловища кошке, от чего у нее пошла кровь. Затем он вынес животное из квартиры и оставил перед подъездом дома. В результате противоправных действий подсудимого наступила гибель кошки.

Прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде общественных работ сроком на 100 часов. Обвиняемый полностью признал свою вину и просил назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.

- Санкция за жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, предусматривает штраф в размере до 200 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 200 часов, либо арест на срок до 50 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 1 года или без такового, - пояснили в суде.


Вина подсудимого доказана протоколом его допроса, а также показаниями свидетеля и заключением ветеринарного врача.

Суд признал в качестве смягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств признание подсудимым своей вины и чистосердечное раскаяние. Обстоятельств, отягчающих ответственность и наказание не установлено.

- Приговором суда подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 316 УК РК, и ему назначено наказание в виде общественных работ сроком на 100 часов. Приговор не вступил в законную силу,- заявили в пресс-службе суда.


Напомним, зоозащитники Актау рассказали, что мужчина шваброй до смерти избил кота, который по ошибке забежал к нему в квартиру. Животное накануне сбежало из хозяйской квартиры и искало свой дом. По словам владельца кота, его питомец никогда не выходил из дома и не гулял. После возвращения с вахты мужчина намерен обратиться к правоохранителям.

Соседи подозреваемого в Актау рассказали о других случаях агрессии к животным.



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Комментарии ( 1 )

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  • Papirosso
  • Кинст
 babe (Посетители) Сегодня, 15:44
С таким наказанием мы никогда не сможем снизить подобные деяния. уровень воспитания , образования в Мангистау оставляет желать лучшего
 
 

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