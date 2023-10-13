Забившего кота насмерть шваброй живодёра приговорили к общественным работам в Актау

- Санкция за жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, предусматривает штраф в размере до 200 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 200 часов, либо арест на срок до 50 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 1 года или без такового, - пояснили в суде.

- Приговором суда подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 316 УК РК, и ему назначено наказание в виде общественных работ сроком на 100 часов. Приговор не вступил в законную силу,- заявили в пресс-службе суда.

