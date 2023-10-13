Забившего кота насмерть шваброй живодёра приговорили к общественным работам в Актау

Фото зоозащитников Актау
В Актауском городском суде 12 октября 2023 года рассмотрено уголовное дело по части 2 статьи 316 УК РК в отношении А. за жестокое обращение с животным, повлекшим его гибель.
Суд установил, что 18 сентября 2023 года примерно в 21:10 подсудимый умышленно нанес удары шваброй в область головы и туловища кошке, от чего у нее пошла кровь. Затем он вынес животное из квартиры и оставил перед подъездом дома. В результате противоправных действий подсудимого наступила гибель кошки.
Прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде общественных работ сроком на 100 часов. Обвиняемый полностью признал свою вину и просил назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.
Вина подсудимого доказана протоколом его допроса, а также показаниями свидетеля и заключением ветеринарного врача.
Суд признал в качестве смягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств признание подсудимым своей вины и чистосердечное раскаяние. Обстоятельств, отягчающих ответственность и наказание не установлено.
Напомним, зоозащитники Актау рассказали, что мужчина шваброй до смерти избил кота, который по ошибке забежал к нему в квартиру. Животное накануне сбежало из хозяйской квартиры и искало свой дом. По словам владельца кота, его питомец никогда не выходил из дома и не гулял. После возвращения с вахты мужчина намерен обратиться к правоохранителям.
Соседи подозреваемого в Актау рассказали о других случаях агрессии к животным.
Суд установил, что 18 сентября 2023 года примерно в 21:10 подсудимый умышленно нанес удары шваброй в область головы и туловища кошке, от чего у нее пошла кровь. Затем он вынес животное из квартиры и оставил перед подъездом дома. В результате противоправных действий подсудимого наступила гибель кошки.
Прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде общественных работ сроком на 100 часов. Обвиняемый полностью признал свою вину и просил назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.
- Санкция за жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, предусматривает штраф в размере до 200 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 200 часов, либо арест на срок до 50 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 1 года или без такового, - пояснили в суде.
Вина подсудимого доказана протоколом его допроса, а также показаниями свидетеля и заключением ветеринарного врача.
Суд признал в качестве смягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств признание подсудимым своей вины и чистосердечное раскаяние. Обстоятельств, отягчающих ответственность и наказание не установлено.
- Приговором суда подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 316 УК РК, и ему назначено наказание в виде общественных работ сроком на 100 часов. Приговор не вступил в законную силу,- заявили в пресс-службе суда.
Напомним, зоозащитники Актау рассказали, что мужчина шваброй до смерти избил кота, который по ошибке забежал к нему в квартиру. Животное накануне сбежало из хозяйской квартиры и искало свой дом. По словам владельца кота, его питомец никогда не выходил из дома и не гулял. После возвращения с вахты мужчина намерен обратиться к правоохранителям.
Соседи подозреваемого в Актау рассказали о других случаях агрессии к животным.