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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 21:18

Просмотров: 2054

«Беги или умри»? Опасные «игры» взбудоражили водителей в Актау

Местные автовладельцы предполагают, что дети устраивают опасное развлечение на дорогах по мотивам игры «Беги или умри».

Кадр видео
В тёмное время суток на видеорегистратор одного из водителей в Актау попал момент, когда несколько детей стремительно перебегали оживлённую проезжую часть вне пешеходного перехода.



В социальных сетях на сегодня активно распространяется информация о смертельной игре «Беги или умри». Её суть заключается в том, чтобы перебежать проезжую часть при потоке машин. В данном случае ребёнок либо попадает под колёса, либо тем самым самоутверждается, успешно победив в игре.

Пользователи Сети призывают водителей быть крайне внимательными за рулём, а родителям следить за своими детьми и запрещать подобные игры, итог которых может окончиться трагически.

В департаменте полиции региона по данному вопросу пока ничего не прокомментировали.

Кстати, на одном из пабликов в Риддере было опубликовано видео, на котором дети, кажется, играли в «Беги или умри». К, счастью, водитель успел вовремя затормозить перед перебегающим подростком.



Подобные рискованные развлечения уже были замечены ранее в странах СНГ.



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