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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:27

Просмотров: 860

ДТП удалось избежать водителю в Актау

Видеозапись с нарушением прокомментировали в департаменте полиции региона.

Кадр видео
Неприятная ситуация произошла на перекрестке между 2, 3, 3Б и 6А микрорайонами. Со слов автоледи и судя по видео, водитель Toyota Camry движется по левой полосе прямо, затем резко поворачивает направо. Девушке пришлось резко сбавить скорость, так как могло произойти столкновение.

- Муж крикнул «Тормози!», иначе бы я точно врезалась. Предполагаю, что он свернул направо из-за полиции, которая стояла на остановке. Такие водители подвергают опасности остальных участников движения, - говорит водитель.


В департаменте полиции сообщили, что ведутся поиски нарушителя. На него будет составлен административный протокол согласно правонарушению.




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