ДТП удалось избежать водителю в Актау

- Муж крикнул «Тормози!», иначе бы я точно врезалась. Предполагаю, что он свернул направо из-за полиции, которая стояла на остановке. Такие водители подвергают опасности остальных участников движения, - говорит водитель.

Неприятная ситуация произошла на перекрестке между 2, 3, 3Б и 6А микрорайонами. Со слов автоледи и судя по видео, водитель Toyota Camry движется по левой полосе прямо, затем резко поворачивает направо. Девушке пришлось резко сбавить скорость, так как могло произойти столкновение.В департаменте полиции сообщили, что ведутся поиски нарушителя. На него будет составлен административный протокол согласно правонарушению.