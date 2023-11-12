ДТП удалось избежать водителю в Актау

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Неприятная ситуация произошла на перекрестке между 2, 3, 3Б и 6А микрорайонами. Со слов автоледи и судя по видео, водитель Toyota Camry движется по левой полосе прямо, затем резко поворачивает направо. Девушке пришлось резко сбавить скорость, так как могло произойти столкновение.
В департаменте полиции сообщили, что ведутся поиски нарушителя. На него будет составлен административный протокол согласно правонарушению.
- Муж крикнул «Тормози!», иначе бы я точно врезалась. Предполагаю, что он свернул направо из-за полиции, которая стояла на остановке. Такие водители подвергают опасности остальных участников движения, - говорит водитель.
В департаменте полиции сообщили, что ведутся поиски нарушителя. На него будет составлен административный протокол согласно правонарушению.
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