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ЛАДА.kz » Происшествия

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 09:28

Просмотров: 713

Завершены досудебные расследования в отношении руководства АО «ОзенМунайГаз»

Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области (АФМ) окончены досудебные расследования в отношении руководства АО «ОзенМунайГаз». Об этом сообщил Алибек Абдилов, официальный представитель АФМ РК.

Кадр из видео
Двум заместителям генерального директора предъявлены обвинения, сообщил Алибек Абдилов.

- В ходе расследования действия заместителя генерального директора АО «ОМГ» Б.Мамбетсапаева квалифицированы как злоупотребление должностными полномочиями путем фиктивного трудоустройства своих знакомых, которые фактически не работали и необоснованно получали заработную плату. Другому экс-заместителю генерального директора АО «ОМГ» Е.Карамурзаеву предъявлены обвинения в лоббировании интересов отдельных компаний путём проведения незаконного тендера по подземному ремонту скважин, при этом ущемляя интересы других участников закупок с причинением ущерба в особо крупном размере на сумму 623 млн тенге, - сообщил Алибек Абдилов.


Кроме того, предъявлены обвинения директору нефтегазодобывающего управления АО «ОМГ» и поставщику, которые, как считают в АФМ, в сговоре присвоили и растратили вверенное имущество на сумму 294 млн тенге.

- Все уголовные дела направлены в суд. В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация распространению не подлежит, - сообщил Алибек Абдилов.





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Комментарии ( 1 )

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Sara19k (Посетители) Сегодня, 09:51
ну уж теперь забастовщики снова сядут возле акимата(ов) и будут голодать и вызывать "скорую"

Всё мычите что "у них хорошо,правильно,по закону".А может быть у них хорошо,потому что вас там нет.А вы здесь-и портите нам всё!
 
 

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