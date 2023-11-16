Завершены досудебные расследования в отношении руководства АО «ОзенМунайГаз»

- В ходе расследования действия заместителя генерального директора АО «ОМГ» Б.Мамбетсапаева квалифицированы как злоупотребление должностными полномочиями путем фиктивного трудоустройства своих знакомых, которые фактически не работали и необоснованно получали заработную плату. Другому экс-заместителю генерального директора АО «ОМГ» Е.Карамурзаеву предъявлены обвинения в лоббировании интересов отдельных компаний путём проведения незаконного тендера по подземному ремонту скважин, при этом ущемляя интересы других участников закупок с причинением ущерба в особо крупном размере на сумму 623 млн тенге, - сообщил Алибек Абдилов.

- Все уголовные дела направлены в суд. В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация распространению не подлежит, - сообщил Алибек Абдилов.

Двум заместителям генерального директора предъявлены обвинения, сообщил Алибек Абдилов.Кроме того, предъявлены обвинения директору нефтегазодобывающего управления АО «ОМГ» и поставщику, которые, как считают в АФМ, в сговоре присвоили и растратили вверенное имущество на сумму 294 млн тенге.