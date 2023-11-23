Жители Актау возмутились отстрелом собак на набережной

- Множество трупов, среди которых подопечная фонда Umit Mangistau. Её лечение и стерилизация были произведены на счёт сборов неравнодушных граждан. Какое есть право, и какие законные основания производить отстрел животных в дневное время? Почему представитель отлова ИП Redmaya такой агрессивный? Куда повезли собак? Вопросов много! Ответов нет! – говорится в публикации.

Общественный фонд Umit Mangistau опубликовал у себя на странице в Instagram фото после отстрела бездомных собак на набережной 14 микрорайона Актау. На кадрах видно, что некоторые из животных были и собаки с чипами, то есть прошедшие стерилизацию. Помимо этого, горожане засняли на видео автомобиль специалистов по отлову, который двигался по пешеходной зоне набережной.Сами специалисты по отлову сообщили представителю фонда, что поступила жалоба, и якобы имеется заявление в полицию от местного жителя, на которого эта собака напала.Редакция lada.kz ожидает официальный комментарий от уполномоченных органов.