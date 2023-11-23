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ЛАДА.kz » Происшествия

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 17:24

Просмотров: 1685

Жители Актау возмутились отстрелом собак на набережной

Последствия отстрела опубликовали на страничке общественного фонда Umit Mangistau в Instagram. Среди отстрелянных собак находились и собаки из приюта для бездомных животных общественного фонда Umit Mangistau.

Фото со страницы фонда Umit Mangistau в Instagram
Общественный фонд Umit Mangistau опубликовал у себя на странице в Instagram фото после отстрела бездомных собак на набережной 14 микрорайона Актау. На кадрах видно, что некоторые из животных были и собаки с чипами, то есть прошедшие стерилизацию. Помимо этого, горожане засняли на видео автомобиль специалистов по отлову, который двигался по пешеходной зоне набережной.



Сами специалисты по отлову сообщили представителю фонда, что поступила жалоба, и якобы имеется заявление в полицию от местного жителя, на которого эта собака напала.

- Множество трупов, среди которых подопечная фонда Umit Mangistau. Её лечение и стерилизация были произведены на счёт сборов неравнодушных граждан. Какое есть право, и какие законные основания производить отстрел животных в дневное время? Почему представитель отлова ИП Redmaya такой агрессивный? Куда повезли собак? Вопросов много! Ответов нет! – говорится в публикации.


Редакция lada.kz ожидает официальный комментарий от уполномоченных органов.



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Комментарии ( 2 )

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-1
  • Lilija7117
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Yevgeniy 24 (Посетители) Сегодня, 19:25
Стерилизация и чипирование не даёт гарантию что они ни кого не по кусает. Их много по городу бегают. Пугает то что они как лошади. Зря отменили отстрел. Видать из этих волонтёров и их родственников не кусали. А когда не дай бог покусают их самих или детей совсем по другому петь будут.

А тот кто снимал за мат оштрафовать.
 
-1
  • Yevgeniy 24
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  • бася
  • Coffee
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 Vladimir00 (Посетители) Сегодня, 18:40
А что вы хотели увидеть?с такого обалдуя который пожаловался якобы собака напали вырос тот кого хотели.если ребенок пинает кошку а рядом мамашка стоит и хихикает то комментарии лишние
 
 

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