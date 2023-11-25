Женщину сбили на «зебре» в Актау: стало известно состояние пострадавшей

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В приемное отделение областной больницы была доставлена женщина 1967 года рождения.
Как сообщили врачи, у пострадавшей перелом обеих нижних конечностей без смещения.
От госпитализации пациентка отказалась, поэтому ей наложили гипс и отпустили домой.
Напомним, инцидент произошел сегодня, 25 ноября, на автодороге между 13 и 14 микрорайонами.
Как сообщили врачи, у пострадавшей перелом обеих нижних конечностей без смещения.
От госпитализации пациентка отказалась, поэтому ей наложили гипс и отпустили домой.
Напомним, инцидент произошел сегодня, 25 ноября, на автодороге между 13 и 14 микрорайонами.
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