Женщину сбили на «зебре» в Актау

По информации департамента полиции, сегодня, 25 ноября, около 11:00 сотрудники батальона патрульной полиции в ходе патрулирования заметили, как произошел наезд на человека на нерегулируемом пешеходном переходе, напротив бизнес-центра «Кораблик».Как выяснилось, пострадала женщина.Ее доставили в областную больницу. На месте работают сотрудники полиции.