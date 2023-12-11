Полиция Актау ведет расследование заявления о жестоком обращении с животными и детьми

- Если ребенок провинился, к примеру, не вовремя пришел в конюшню, то хозяйка клуба заставляла есть тараканов. Каждую пятницу владелица конюшни оставалась ночевать и не давала спать своим подопечным: если кто-то засыпал, она подносила к коже горящую зажигалку, брила наголо и даже красила волосы девочек баллончиком. Что самое ужасное - заставляла детей пить алкоголь. Кроме этого, хозяйка жестоко обращается с лошадьми. Это тоже есть на видеозаписях, - рассказали родители потерпевших.

Мать и отец одной из девочек - 15-летней Алены - рассказали, что их дочь два года посещала конный клуб «Тулпар» в жилом массиве «Химик». В этот клуб ходят по большей части дети из неблагополучных семей. Подростки проводили время как в конюшне, так и арендовали лошадей для прогулок на набережной. Стоит отметить, что в конном клубе есть комнаты, где им разрешали оставаться ночевать.В конце апреля этого года Алена перестала ходить в конюшню и позже рассказала своей старшей сестре об издевательствах со стороны владелицы конного клуба. Родители Алены и еще одной потерпевшей Дарьи написали заявление в прокуратуру, которое в последующем передали в управление полиции.Как говорят родители воспитанников клуба, у владелицы конюшни нет разрешения на предпринимательскую деятельность. Никто из родителей не подписывал договор. Работа ведется неофициально.Спустя 20 дней родителей Алены вызвали в полицию, где с них взяли показания. Им сообщили, по каким статьям будет рассматриваться дело, и на этом все закончилось. В августе стало известно, что дело передали в Мунайлинский район.На сегодня владелица конюшни, как заверяет родители Алены, пытается заманить их дочь опять в конный клуб.На прошлой неделе родители Алены были в полиции, где им сообщили, что занялись этим делом по статье 133 УК РК (Вовлечение педагогом несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий) и 316 УК РК. Уголовное дело передано в Мунайлинский район.Родители Алены и Дарьи волнуются, что дело не двигается, и утверждают, что у владелицы конюшни имеются «связи» и ей все «сходит с рук». С их слов, на хозяйку клуба неоднократно писали заявления и другие родители, но никто не получал ответа. Конюшня работает по сегодняшний день.На официальный запрос корреспондента Lada.kz в департаменте полиции региона сообщили, что данное дело расследуется в отделе полиции Мунайлинского района. О результатах будет сообщено позже.