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ЛАДА.kz » Происшествия

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 15:38

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Помощь пострадавшим: аким Актау встретился с погорельцами 9 дома в 4 микрорайоне

Аким города Улугбек Тналиев посетил жилой дом, где произошел пожар, чтобы узнать о состоянии пострадавших горожан. В ночь с 10 на 11 декабря здесь сгорела квартира на 7 этаже, еще несколько жилых помещений сильно пострадали в результате тушения, сообщает пресс-служба акимата города.

Фото пресс-службы акимата города Актау
По словам жителей, в результате пожара были повреждены несколько квартир. Жители обратились к акиму города с запросом о предоставлении информации о возможной помощи в данной ситуации.

«Мы считали, что нас никто не услышит. Благодарим вас за поддержку. Какая помощь теперь доступна нам? Куда нам обратиться?» – сказал житель.


Аким города пояснил, что пострадавшим в результате пожара жителям будут предоставлены места для временного проживания в общежитии и единовременная социальная помощь. То есть, в соответствии с решением маслихата города Актау от 16.04.2021 года, предусмотрено оказание единовременной социальной помощи гражданам, пострадавшим в результате пожара, в размере не более 50 месячных расчетных показателей или 172 500 тенге.


«Для получения единовременной социальной помощи необходимо предоставить удостоверение личности, акт о пожаре, который выдается в городском управлении по чрезвычайным ситуациям. А также справку из банка с 20-значным цифровым счетом, и сдать все документы в Актауский городской отдел занятости и социальных программ. Он расположен в здании №24 в 29 микрорайоне. Также пострадавшие от пожара жители будут обеспечены местами для временного проживания в общежитии», - сказал аким города Улугбек Тналиев
.

Аварийное учреждение повторно подключило систему отопления жилого дома. Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства организовал проживание для 15 человек в здании №58, расположенном в 3 микрорайоне. На сегодняшний день там уж проживает один из пострадавших.

Напомним, открытый пожар квартиры попал на видео. По информации ДЧС региона, из дома эвакуировали 84 человека, 13 из которых дети, квартира полностью сгорела. Пострадало также соседское жилье. Люди пожаловались на отсутствие помощи со стороны государства.



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Аким Актау встретился с погорельцами 9 дома в 4 микрорайоне


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