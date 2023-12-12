Помощь пострадавшим: аким Актау встретился с погорельцами 9 дома в 4 микрорайоне

«Мы считали, что нас никто не услышит. Благодарим вас за поддержку. Какая помощь теперь доступна нам? Куда нам обратиться?» – сказал житель.



«Для получения единовременной социальной помощи необходимо предоставить удостоверение личности, акт о пожаре, который выдается в городском управлении по чрезвычайным ситуациям. А также справку из банка с 20-значным цифровым счетом, и сдать все документы в Актауский городской отдел занятости и социальных программ. Он расположен в здании №24 в 29 микрорайоне. Также пострадавшие от пожара жители будут обеспечены местами для временного проживания в общежитии», - сказал аким города Улугбек Тналиев