Утренний потоп в поликлинике в 26 микрорайоне Актау переполошил пациентов и персонал



«Вода попала в электрощит. Сейчас идут восстановительные работы. Поликлиника работает в штатном режиме», - прокомментировала администрация медицинского учреждения ситуацию.



Судя по кадрам из видео, прорвало горячую воду. От нее исходит пар. При этом сама поликлиника продолжает принимать пациентов. Очевидцы зафиксировали мамочек с детьми, которые пытаются обойти лужи, чтобы пробиться к доктору.В пресс-службе КЖСА сообщили, что по данному адресу вызовов сегодня не поступало.