Найдены пропавшие в Актау ребенок и двое подростков

Коллаж
Первым на следующий день после пропажи был благополучно найден 11-летний Шерхан Сарсенбек в 26 микрорайоне.
Позже, в эту же ночь, полицейскими была обнаружена 17-летняя девушка Акниет Балкан.
Сегодня, 23 декабря, от волонтеров стало известно, что нашелся третий пропавший 18-летний Куанышбек Ахматов.
Все найденные лица живы и переданы родным.
Ранее сообщалось, что в Актау пропали ребенок и двое подростков.
Позже, в эту же ночь, полицейскими была обнаружена 17-летняя девушка Акниет Балкан.
Сегодня, 23 декабря, от волонтеров стало известно, что нашелся третий пропавший 18-летний Куанышбек Ахматов.
Все найденные лица живы и переданы родным.
Ранее сообщалось, что в Актау пропали ребенок и двое подростков.
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