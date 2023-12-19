В Актау пропали ребенок и двое подростков

- Позже, в 18:00, отправился домой пешком, далее местоположение неизвестно. Рост 140 сантиметров, волосы черные. На нем была черная куртка, белые кроссовки и черные штаны, - сообщили в полиции.



- Всех, кто владеет информацией о пропавших, просьба связаться по телефону: +7 700 911 72 92 либо 102. Нужна помощь в распространении ориентировки, - говорится в сообщении.



Известно, что Акниет Балкан вышла из дома (по адресу 27 микрорайон 52 дом) 10 декабря и до сих пор не вернулась.По данным правоохранительных органов, Акниет среднего телосложения, рост 160 сантиметров, волосы черные.Шерхан Сарсенбек 2012 года рождения 17 декабря в 15:00 направлялся в кафе к матери по адресу «КФС» В 29А микрорайон.Последний пропавший Куанышбек Ахманов 2006 года рождения 17 декабря вышел из «ЦАН» в 4 микрорайоне. Рост 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы черные. На нем были синяя куртка, белая рубашка и черные штаны.