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ЛАДА.kz » Происшествия

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 16:21

Просмотров: 1056

В Актау пропали ребенок и двое подростков

Департамент полиции Мангистауской области разыскивает Акниет Балкан 2007 года рождения, Куанышбека Ахманова 2006 года рождения и 11-летнего Шерхана Сарсенбек, сообщили в волонтерском движении Lider.kz.

фото @lider.kz_aktau
Известно, что Акниет Балкан вышла из дома (по адресу 27 микрорайон 52 дом) 10 декабря и до сих пор не вернулась.

По данным правоохранительных органов, Акниет среднего телосложения, рост 160 сантиметров, волосы черные.

В Актау пропали ребенок и двое подростков


Шерхан Сарсенбек 2012 года рождения 17 декабря в 15:00 направлялся в кафе к матери по адресу «КФС» В 29А микрорайон.

- Позже, в 18:00, отправился домой пешком, далее местоположение неизвестно. Рост 140 сантиметров, волосы черные. На нем была черная куртка, белые кроссовки и черные штаны, - сообщили в полиции.


В Актау пропали ребенок и двое подростков


Последний пропавший Куанышбек Ахманов 2006 года рождения 17 декабря вышел из «ЦАН» в 4 микрорайоне. Рост 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы черные. На нем были синяя куртка, белая рубашка и черные штаны.

В Актау пропали ребенок и двое подростков



- Всех, кто владеет информацией о пропавших, просьба связаться по телефону: +7 700 911 72 92 либо 102. Нужна помощь в распространении ориентировки, - говорится в сообщении.



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