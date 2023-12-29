Унесённую ветром крышу жилого дома в Актау планируют восстановить за шесть дней

- В настоящее время за счёт средств объединения собственников имущества закупаются необходимые для реставрации строительные материалы и проводятся соответствующие работы, - пояснили в жилищной инспекции.

В доме №11 в 31 микрорайоне вчера, 28 декабря, снесло ветром дополнительную часть крыши дома, площадью 12 квадратных метров. Сорванная часть упала во двор дома.Так, по данным учреждения, работы планируют завершить до 5 января следующего года.