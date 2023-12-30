Несовершеннолетние и наркотики: к родителям Актау обратилась полиция

Фото с сайта onlinevologda.ru
В этом году уже более 40 несовершеннолетних в стране задержаны правоохранителями за участие в распространении наркотиков.
В преддверии учебных каникул МВД призывает родителей стать максимально вовлечёнными в жизнь своих детей, так как роль семьи в формировании противонаркотического иммунитета ребёнка - это самое важное.
Опасение также должен вызвать расход денег или, наоборот, их большое количество. Кроме употребления наркотиков, как отмечает Бахытжан Амирханов, детей могут вовлечь в их распространение, маня быстрым заработком.
У вас должно вызывать подозрение, если у ребёнка:
• изменился круг общения;
• появились новые непонятные слова при общении или переписке с друзьями;
• в телефоне, мессенджерах появились метки с геолокациями, фотографии с возможными местами закладок, рисунками-штампами на стенах домов, столбах;
• записки с номерами телефонов, ссылками на интернет-сайты или с набором цифр;
• свертки в цветной изоленте с неизвестными веществами.
Напоминаем, уголовная ответственность за наркопреступления наступает с 16 лет, а при сбыте - с 14 лет.
В преддверии учебных каникул МВД призывает родителей стать максимально вовлечёнными в жизнь своих детей, так как роль семьи в формировании противонаркотического иммунитета ребёнка - это самое важное.
- Современная реальность такова, что наркотики могут войти в любую, даже самую благополучную семью. Нужно знать окружение своих детей, контролировать интернет-ресурсы, которыми они пользуются. Обращать внимание на упаковки от любых медицинских препаратов, фольгу, стеклянные трубки, пипетки в вещах подростка. Всё это может служить приспособлениями для употребления синтетических наркотиков, - объяснил заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Бахытжан Амирханов.
Опасение также должен вызвать расход денег или, наоборот, их большое количество. Кроме употребления наркотиков, как отмечает Бахытжан Амирханов, детей могут вовлечь в их распространение, маня быстрым заработком.
У вас должно вызывать подозрение, если у ребёнка:
• изменился круг общения;
• появились новые непонятные слова при общении или переписке с друзьями;
• в телефоне, мессенджерах появились метки с геолокациями, фотографии с возможными местами закладок, рисунками-штампами на стенах домов, столбах;
• записки с номерами телефонов, ссылками на интернет-сайты или с набором цифр;
• свертки в цветной изоленте с неизвестными веществами.
Напоминаем, уголовная ответственность за наркопреступления наступает с 16 лет, а при сбыте - с 14 лет.
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