Несовершеннолетние и наркотики: к родителям Актау обратилась полиция

- Современная реальность такова, что наркотики могут войти в любую, даже самую благополучную семью. Нужно знать окружение своих детей, контролировать интернет-ресурсы, которыми они пользуются. Обращать внимание на упаковки от любых медицинских препаратов, фольгу, стеклянные трубки, пипетки в вещах подростка. Всё это может служить приспособлениями для употребления синтетических наркотиков, - объяснил заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Бахытжан Амирханов.

В этом году уже более 40 несовершеннолетних в стране задержаны правоохранителями за участие в распространении наркотиков.В преддверии учебных каникул МВД призывает родителей стать максимально вовлечёнными в жизнь своих детей, так как роль семьи в формировании противонаркотического иммунитета ребёнка - это самое важное.Опасение также должен вызвать расход денег или, наоборот, их большое количество. Кроме употребления наркотиков, как отмечает Бахытжан Амирханов, детей могут вовлечь в их распространение, маня быстрым заработком.