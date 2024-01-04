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ЛАДА.kz » Происшествия

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 17:55

Просмотров: 1658

Душил и наносил удары: подозреваемый в нападении на жительницу Актау задержан полицией

Жительница Актау стала жертвой нападения незнакомца вчера, 3 января, в 32 микрорайоне на пустыре, возле 25 дома. Полицейские Мангистауской области задержали подозреваемого.

фото с сайта qazaquni.kz
По информации пресс-службы департамента полиции Мангистауской области, предполагаемый нападающий задержан, в настоящее время ведутся следственные работы.

О чрезвычайном происшествии на страницах паблика «Подслушано Актау» сообщила сестра пострадавшей.

«Моя сестренка шла пешком на работу в 34 микрорайон. Он напал на нее сзади, душил и наносил удары, она кричала изо всех сил и звала на помощь!», - написала девушка.


Более всего жительницу Актау удивил тот факт, что никто из окружающих даже не попробовал оказать помощь, хотя, по ее словам, были свидетели происшествия.

«Никто, ни один мужчина из тех, что стояли у дома и «грели» свои машины, ни один не пришел на помощь, и даже не оглянулся. Позор вам, мужики! Когда этот маньяк начал ее душить и она начала сопротивляться, один мужчина проходил мимо, он даже не оглянулся и даже не посмотрел, не встал на защиту моей сестренки! Никто не пришел на помощь! Хотя там были мужчины!», - написано в сообщении.


По словам сестры пострадавшей, сейчас она находится дома и ее жизни ничего не угрожает.



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Комментарии ( 1 )

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 OpenSuser (Посетители) Сегодня, 19:23
Подобная история приключилась в 2018 году, когда вступился во дворе за одну особу, без жести - просто скрутил обидчика и провёл беседу. В итоге через 2 часа меня посетили сотрудники полиции с приводом в опорный пункт, где сидела эта "сладкая парочка". В итоге злодеем оказался уже я, а не тот "кухонный рембо", и как оказалось, по совместительству сожитель той особы. На мой вопрос сотруднику - что мне нужно было делать при виде девушки, которую душат и кусают на земле и которая кричит на всю улицу "Помогите!!!", мне сказали - звоните в 102. Хорошо, что в итоге я отделался всего лишь объяснительной, но выводы свои сделал.
 
 

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