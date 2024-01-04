Душил и наносил удары: подозреваемый в нападении на жительницу Актау задержан полицией

«Моя сестренка шла пешком на работу в 34 микрорайон. Он напал на нее сзади, душил и наносил удары, она кричала изо всех сил и звала на помощь!», - написала девушка.

«Никто, ни один мужчина из тех, что стояли у дома и «грели» свои машины, ни один не пришел на помощь, и даже не оглянулся. Позор вам, мужики! Когда этот маньяк начал ее душить и она начала сопротивляться, один мужчина проходил мимо, он даже не оглянулся и даже не посмотрел, не встал на защиту моей сестренки! Никто не пришел на помощь! Хотя там были мужчины!», - написано в сообщении.