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ЛАДА.kz » Происшествия

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 15:36

Просмотров: 157

Житель Мангистау приговорен к общественным работам за хранение марихуаны

Житель одного из районов Мангистауской области был осужден за хранение сушеной марихуаны и привлечен к общественным работам, сообщает пресс-служба областного суда.

Фото с сайта zakon.kz
Мунайлинским районным судом мужчина признан виновным по части 2 статьи 296 Уголовного Кодекса (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств). Ему назначено наказание в виде привлечения к общественным работам на 80 часов.

«В ходе личного обыска подсудимого перед домом в селе Кызылтобе-2 изъято вещество зеленого цвета с характерным запахом - наркотическое вещество марихуана, завернутое в бумажную упаковку белого цвета общим весом 3,28 грамма», - говорится в сообщении пресс-службы суда.


Смягчающим обстоятельством суд обозначил признание вины подсудимого, отягчающих фактов не было установлено.



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