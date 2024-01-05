Житель Мангистау приговорен к общественным работам за хранение марихуаны

«В ходе личного обыска подсудимого перед домом в селе Кызылтобе-2 изъято вещество зеленого цвета с характерным запахом - наркотическое вещество марихуана, завернутое в бумажную упаковку белого цвета общим весом 3,28 грамма», - говорится в сообщении пресс-службы суда.

Мунайлинским районным судом мужчина признан виновным по части 2 статьи 296 Уголовного Кодекса (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств). Ему назначено наказание в виде привлечения к общественным работам на 80 часов.Смягчающим обстоятельством суд обозначил признание вины подсудимого, отягчающих фактов не было установлено.