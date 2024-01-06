На закладчиков «охотятся» в Актау

Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Мангистауской области для сотрудников наружных и патрульных служб проведен инструктаж по методике выявления и действиях при задержании закладчиков наркотиков.



Всем сотрудникам были розданы памятки о выявлении закладчиков, нарколабораторий и лиц, находящихся в розыске за совершение преступлений подобного плана.



Указанная информация загружена в рабочие планшеты блюстителей порядка для оперативного использования в работе.