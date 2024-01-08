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ЛАДА.kz » Происшествия

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 15:26

Просмотров: 376

За год в Мангистау совершили 320 наркопреступлений

С начала прошлого года полицейские ликвидировали четыре нарколаборатории, где выращивалась марихуана. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Коллаж из фото
С начала 2023 года в Мангистауской области зарегистрировано 320 преступлений в сфере наркобизнеса.

Кроме того, были ликвидированы четыре нарколаборатории, в которых выращивали наркотическое средство «марихуана».

- В суд направлено 270 уголовных дел, из них 57 - тяжкие и особо тяжкие преступления. 255 лиц привлечены к уголовной ответственности, еще 43 человека отбывают наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Кроме того, проведено 325 профилактических мероприятий по борьбе с наркопреступностью, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Также в ходе рейдовых мероприятий было закрашено 530 граффити-надписей, заблокировано 115 сайтов и интернет-магазинов в Telegram, через которые занимались торговлей наркотиков.



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