За год в Мангистау совершили 320 наркопреступлений

- В суд направлено 270 уголовных дел, из них 57 - тяжкие и особо тяжкие преступления. 255 лиц привлечены к уголовной ответственности, еще 43 человека отбывают наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Кроме того, проведено 325 профилактических мероприятий по борьбе с наркопреступностью, - рассказали в пресс-службе ведомства.



С начала 2023 года в Мангистауской области зарегистрировано 320 преступлений в сфере наркобизнеса.Кроме того, были ликвидированы четыре нарколаборатории, в которых выращивали наркотическое средство «марихуана».Также в ходе рейдовых мероприятий было закрашено 530 граффити-надписей, заблокировано 115 сайтов и интернет-магазинов в Telegram, через которые занимались торговлей наркотиков.