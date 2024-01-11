Жителя Мангистау арестовали и лишили прав за вождение в пьяном виде

В Мунайлинском районном суде рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении Е.



Судом установлено, что данный гражданин управлял автомобилем Opel Vectra напротив административного здания в состоянии алкогольного опьянения в поселке Баскудук.



Постановлением суда Е. признан виновным по части 1 статьи 608 КоАП (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения), он подвергнут административному аресту сроком на 15 суток и ему назначено административное наказание в виде лишения права управления транспортным средством сроком на 7 лет.



Постановление суда не вступило в законную силу.