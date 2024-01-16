Огни пожарных машин ночью перепугали жителей многоэтажки в Актау

«В 22 часа 34 минуты в 28А микрорайоне Актау в пятиэтажном доме №1 на четвертом этаже произошло короткое замыкание электропроводки без последующего горения. Пострадавших нет. Задействовано 3 единицы спецтехники и 11 сотрудников», - рассказали в пресс-службе департамента по ЧС Мангистауской области.

По прибытии на место происшествия пожарные отключили сирены, оставив только сигнальные маяки. Спасатели ходили по подъездам, чем вызвали массу вопросов у соседей из дома напротив. Вариантов произошедшего жители выдвинули сразу несколько: заложенная бомба, утечка газа, отравление или пожар. Однако ни одна из версий не оказалось верной. На самом деле причиной вызова стало короткое замыкание в одной из квартир жилого дома.