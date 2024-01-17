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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:37

Просмотров: 563

Жителя Актау оштрафовали за запуск салюта ночью

Сотрудники полиции привлекли к ответственности жителя Актау, который запускал салют ночью, тем самым нарушив общественный порядок и тишину. Подробности рассказали в полиции региона.

Фото diapazon.kz
По данным полиции, ночью 17 января текущего года возле одного из ресторанов, расположенных в 15 микрорайоне Актау, был выявлен гражданин, который запускал салют, тем самым нарушив общественный порядок и тишину.

- Правонарушитель использовал пиротехнические вещества с целью поздравления с днем рождения. Сотрудниками полиции установлена личность 21-летнего парня, в отношении которого составлен административный протокол по части 1 статьи 437 КоАП РК, - сообщили в пресс-службе ведомства.


Департамент полиции Мангистауской области предупреждает, что в случае выявления нарушений тишины после 23:00 часов ночи в общественных местах и жилых комплексах предусмотрена административная ответственность.

- Использование фейерверков в ночное время для каждого праздника и дня рождения является противоправным действием!, - отметили в полиции региона.


Статья 437. Нарушение тишины
1. Нарушение тишины с 22 до 9 часов утра, в том числе проведение в жилище и вне его работ, сопровождаемых шумом, не связанных с неотложной необходимостью, препятствующее нормальному отдыху и спокойствию физических лиц, а равно нарушение тишины развлекательными заведениями, расположенными в жилых зданиях и на территориях жилой застройки, с 22 до 9 часов утра в будние, с 23 до 10 часов утра в выходные и праздничные дни – влечет штраф на физических лиц в размере пяти, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере двадцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере тридцати, на субъектов крупного предпринимательства – в размере ста месячных расчетных показателей.



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