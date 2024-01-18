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ЛАДА.kz » Происшествия

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 16:21

Просмотров: 1008

Жительнице Актау вынесли приговор за смерть двоих детей после травли клопов

Женщина обвинялась в нарушении санитарных правил, повлекшее по неосторожности смерть двух малолетних детей, сообщает пресс-служба Мангистауского областного суда.

Фото из архива Лады
Судом установлено, что в 2023 году подсудимая приобрела средство для уничтожения насекомых. Она использовала это отравляющее вещество в своей квартире с целью избавиться от клопов. При этом не предупредила соседей об этом. Из-за выделений отравляющего вещества аммиака и карбоксигемоглобинов отравилась семья, проживающая в квартире выше, в составе 7 человек, из которых двое малолетних детей скончались.

«Вина подсудимой доказана заключением химико-токсикологического эксперта, показаниями свидетелей, протоколами осмотра вещественных доказательств и прочим. Прокурор просил признать женщину виновной и назначить ей 5 лет лишения свободы. Подсудимая вину признала и в содеянном раскаялась. Адвокат просил с учетом смягчающих вину обстоятельств и совершения преступления по неосторожности назначить наказание, не связанное с лишением свободы», - сообщает пресс-служба суда.


Санкцией ч.3 ст.304 УК предусмотрено основное наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет. 

При назначении наказания суд учел в качестве обстоятельств, смягчающих ответственность и наказание подсудимой, признание ее вины и раскаяние в содеянном, а также наличие малолетнего ребенка. Отягчающих обстоятельств по делу не установлено.

Приговором суда женщина признана виновной по ч.3 ст.304 УК и ей назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Напомним, трагедия произошла в октябре прошлого года в 7 микрорайоне города Актау. Погибли двое детей в возрасте 2,5 лет и 10 месяцев.



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Комментарии ( 1 )

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Макс С. (Посетители) Сегодня, 17:20
5 лет тоже немало.
Бог ей судья.
Душам Ангелочков покоя на небесах
 
 

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