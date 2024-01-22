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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:13

Просмотров: 815

Курьер приставал к несовершеннолетней: как отреагировала полиция в Актау

О фактах домогательств доставщика еды к 15-летней жительнице Актау рассказала ее мать. Женщина написала заявление в правоохранительные органы.

Фото с сайта media.istockphoto.com
В редакцию Lada.kz обратилась мать троих несовершеннолетних детей 4, 6 и 15 лет, которых она воспитывает одна. Проживает семья в жилом комплексе «Green Plaza» в 17 микрорайоне. Как сказала женщина, она слишком много работает, поэтому периодически заказывает еду на дом.

В эту субботу, 20 января, почти к концу своего рабочего дня, она в очередной раз обратилась в одну из популярных служб доставок еды, где заказала бургеры. Чуть позже ей позвонила в слезах старшая 15-летняя дочь, которая рассказала, что она с младшими сестрой и братом смотрели мультфильмы и услышали, как хлопнула входная дверь. Выбежав с радостными криками «мама пришла», они встретили улыбчивого курьера, который без стука зашел в квартиру. К слову, дверь иногда семья не закрывает на ключ потому, что в подъезде установлены камеры наблюдения.

- Доставщик еды понял, что никого из взрослых нет дома, начал предлагать знакомиться, а потом и хватать за руки мою старшую дочь. Девочка испугалась, но сумела-таки вытолкать курьера из квартиры и быстро закрыла дверь. По дороге домой, в такси, я написала в службу поддержки доставки, объяснив ситуацию. В это же время в мессенджере WhatsApp мне присылал сообщения с целью знакомства этот же курьер, думая, что заказ осуществляла с этого номера телефона моя старшая дочь. Но как только он узнал, что телефон принадлежит матери, он сразу меня заблокировал, - рассказала женщина.


Курьер приставал к несовершеннолетней: как отреагировала полиция в Актау


Из дома женщина позвонила в полицию, после чего к ней прибыл участковый. Как раз в это время на телефон матери вновь позвонил тот же доставщик еды, так как ему сообщили в службе доставки еды, что на него намерены писать заявление. Участковый сказал доставщику еды явиться в опорный пункт полиции в 13 микрорайоне.

- Полицейским он рассказал свою версию произошедшего: якобы он постучался, дверь открыла девочка, которой он передал заказ и удалился. Все описанное в заявлении доставщик назвал ложью. Прощать такое я не намерена, - заявила мама девочки.


Также по словам женщины, позднее выяснилось, что в роли курьера зарегистрирован старший брат того самого доставщика. А сам молодой парень, который принял заказ, по факту не работает официально в данной компании.

Спустя время в опорный пункт прибыла сотрудник ювенальной полиции, которая сказала, что заявление будет принято, но состава преступления нет, так как курьер не трогал девочку за интимные места. И статья развращение малолетней в данном случае не может быть применена.

В итоге участковый сообщил матери девочки, что на курьера могут оформить протокол по статье 449 КоАП РК (Приставание в общественных местах) и не более.

Женщина намерена обращаться в прокуратуру и бороться дальше.

В департаменте полиции региона официально сообщили, что на доставщика еды составлен протокол по статье 449 КоАП РК (Приставание в общественных местах). Наказание по данной статье влечет предупреждение либо штраф в размере пяти МРП (18 460 тенге).



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Комментарии ( 1 )

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  • Yevgeniy 24
  • рыбка
 xerox (Посетители) Сегодня, 09:45
Надо жестко наказывать этих курьеров. Мало того,что нарушют ПДД внаглую, ночами со своим громкими моторома не дают спать нормально, теперь смотрю, на несовершенолетних начали приставать. Хорошого шапалака не хватает им, раз закон им не писан.
 
 

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