Курьер приставал к несовершеннолетней: как отреагировала полиция в Актау

- Доставщик еды понял, что никого из взрослых нет дома, начал предлагать знакомиться, а потом и хватать за руки мою старшую дочь. Девочка испугалась, но сумела-таки вытолкать курьера из квартиры и быстро закрыла дверь. По дороге домой, в такси, я написала в службу поддержки доставки, объяснив ситуацию. В это же время в мессенджере WhatsApp мне присылал сообщения с целью знакомства этот же курьер, думая, что заказ осуществляла с этого номера телефона моя старшая дочь. Но как только он узнал, что телефон принадлежит матери, он сразу меня заблокировал, - рассказала женщина.

- Полицейским он рассказал свою версию произошедшего: якобы он постучался, дверь открыла девочка, которой он передал заказ и удалился. Все описанное в заявлении доставщик назвал ложью. Прощать такое я не намерена, - заявила мама девочки.

В редакцию Lada.kz обратилась мать троих несовершеннолетних детей 4, 6 и 15 лет, которых она воспитывает одна. Проживает семья в жилом комплексе «Green Plaza» в 17 микрорайоне. Как сказала женщина, она слишком много работает, поэтому периодически заказывает еду на дом.В эту субботу, 20 января, почти к концу своего рабочего дня, она в очередной раз обратилась в одну из популярных служб доставок еды, где заказала бургеры. Чуть позже ей позвонила в слезах старшая 15-летняя дочь, которая рассказала, что она с младшими сестрой и братом смотрели мультфильмы и услышали, как хлопнула входная дверь. Выбежав с радостными криками «мама пришла», они встретили улыбчивого курьера, который без стука зашел в квартиру. К слову, дверь иногда семья не закрывает на ключ потому, что в подъезде установлены камеры наблюдения.Из дома женщина позвонила в полицию, после чего к ней прибыл участковый. Как раз в это время на телефон матери вновь позвонил тот же доставщик еды, так как ему сообщили в службе доставки еды, что на него намерены писать заявление. Участковый сказал доставщику еды явиться в опорный пункт полиции в 13 микрорайоне.Также по словам женщины, позднее выяснилось, что в роли курьера зарегистрирован старший брат того самого доставщика. А сам молодой парень, который принял заказ, по факту не работает официально в данной компании.Спустя время в опорный пункт прибыла сотрудник ювенальной полиции, которая сказала, что заявление будет принято, но состава преступления нет, так как курьер не трогал девочку за интимные места. И статья развращение малолетней в данном случае не может быть применена.В итоге участковый сообщил матери девочки, что на курьера могут оформить протокол по статье 449 КоАП РК (Приставание в общественных местах) и не более.Женщина намерена обращаться в прокуратуру и бороться дальше.В департаменте полиции региона официально сообщили, что на доставщика еды составлен протокол по статье 449 КоАП РК (Приставание в общественных местах). Наказание по данной статье влечет предупреждение либо штраф в размере пяти МРП (18 460 тенге).