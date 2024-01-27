Водитель в Актау врезался в машину и снёс столб: инцидент попал на видео

- На 52-летнего водителя автомобиля Toyota Hilux составлен административный протокол по части 1 статьи 610 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях», - пояснили в пресс-службе ведомства.



Последствие столкновения двух автомобилей в Актау попало на видео. Инцидент произошёл 26 января, примерно в 13:30 часов.На одной из автодорог в 19 микрорайоне, по данным полиции, водитель Toyota Hilux столкнулся с Toyota Camry, который ехал по главной дороге.В результате дорожно-транспортного происшествия водителю Camry причинен материальный ущерб.