Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 27 Января
+3...+1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 449.74 KZT
  • €1 = 487.7 KZT
  • 1 RUB = 5.03 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 11:10

Просмотров: 1358

Водитель в Актау врезался в машину и снёс столб: инцидент попал на видео

На виновника происшествия составили административный протокол. Ему грозит штраф в размере 20 месячных расчетных показателей или лишение прав на полгода. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Кадр видео
Последствие столкновения двух автомобилей в Актау попало на видео. Инцидент произошёл 26 января, примерно в 13:30 часов.

На одной из автодорог в 19 микрорайоне, по данным полиции, водитель Toyota Hilux столкнулся с Toyota Camry, который ехал по главной дороге.

В результате дорожно-транспортного происшествия водителю Camry причинен материальный ущерб.

- На 52-летнего водителя автомобиля Toyota Hilux составлен административный протокол по части 1 статьи 610 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях», - пояснили в пресс-службе ведомства.





Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
tim77712 (Посетители) Сегодня, 12:59
там по 2-3 аварии в день говорят происходит, так получается что один вроде только въехал с главной центральной дороги и мчится подсознательно думая что всё ещё на главной а все примыкающие это дворовые забывая про правило пропусти с права
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
БО (Посетители) Сегодня, 12:35
Отсутствие знаков приоритета,не отменяет правила ПДД...
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика